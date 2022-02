Caro bollette, a Brescia la protesta di Coldiretti

(red.) Gli agricoltori bresciani sono scesi in piazza, giovedì mattina, per protestare contro i rincari energetici che rischiano di mettere in ginocchio migliaia di aziende sia in provincia sia a livello nazionale.

La protesta in piazza Paolo VI ha visto la partecipazione di alcune centinaia di manifestanti, arrivati in città con mezzi agricoli e, anche, con alcuni capi di bestiame.

Ad accompagnare agricoltori ed allevatori anche assessori e sindaci della Provincia di Brescia, tra cui il primo cittadino della Leonessa, Emilio Del Bono.

Molto gli striscioni che hanno accompagnato la protesta lanciata da Coldiretti. “Non possiamo produrre in perdita, difendiamo le nostre famiglie” e, ancora: ” “Fermiamo la guerra dei prezzi”, ma anche “Il latte non è acqua”.

Le imprese agricole, sottolinea Coldiretti, sono “costrette a vendere sottocosto”, dopo non avere mai interrotto la produzione nei due anni di emergenza sanitaria.

Una delegazione si è presentata al neo prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, per presentare le proprie istanze.