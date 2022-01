Depuratore, la “Befana” porta il carbone al Prefetto

(red.) Tanti doni ai rappresentanti del presidio “9 Agosto” e un sacco di carbone al prefetto di Brescia Attilio Visconti. La befana ha fatto visita, giovedì 6 gennaio, agli attivisti che da mesi stazionano in Broletto per protestare contro la decisione di realizzare un maxi depuratore a Gavardo e Montichiari, per lo smaltimento delle acque reflue del Garda.

La “befana” ha scritto lei stessa una lettera al rappresentante del Governo in cui rimarca «la pessima qualità dell’aria in cui versa la nostra provincia» e definisce il collettore « un progetto costoso, inutile» che costituirebbe «un ulteriore peggioramento» delle condizioni ambientali nel bresciano.

Una forma di protesta ironica che, però, mantiene la barra ferma sulla richiesta del comitato di annullare il progetto ritenuto costoso e inutile.