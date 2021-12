“No alla trasferta a Brescia”, lavoratori Dhl si incatenano a Orio

(red.) Alle 6 di martedì 14 dicembre è ripreso lo sciopero di una parte dei lavoratori, all’esterno della Dhl di Orio al Serio (Bergamo). I manifestanti hanno dato vita a un nuovo presidio durante il quale alcuni addetti si sono incatenati ai cancelli dell’azienda per protesta.

I lavoratori contestano la decisione di Dhl di riorganizzare il lavoro: stando a quanto si legge in una nota stampa del sindacato, si dovrebbe prevedere un taglio delle ore e dello stipendio oltre il trasferimento delle attività a Brescia. Uno spostamento che, come scrive l’organizzazione, non prevede alcuna navetta: “Condizioni inaccettabili – scrivono – per un’azienda che vede il fatturato in crescita”.

Alla manifestazione era presente il portavoce del sindacato, Riccardo Germani, che ha spiegato come i dipendenti siano pronti a rimanere incatenati per diverso tempo.

L’unico modo per porre fine a questa attività è quello di trovare un accordo con l’azienda altrimenti “la lotta verrà allargata anche ad altri hub”.

Il sindacato infatti fa sapere che una mobilitazione è stata prevista anche nel centro di Brescia: “Per trovare una soluzione condivisa che ridia dignità a tutti i lavoratori e le lavoratrici”.

Secondo l’organizzazione, con il taglio delle ore e lo spostamento in un’altra città, molte persone saranno costrette a licenziarsi o lavorare per trecento euro al mese e si dicono pronti a restare in sciopero “fino a Natale”.