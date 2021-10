Ddl Zan, a Brescia la protesta silenziosa di Orlando Arcigay

(red.) Venerdì 29 ottobre alle 21 in Piazza Mercato a Brescia , insieme con Caramelle in Piedi, Ciurma Partafariana Brescia e altre associazioni bresciane, Orlando Arcigay Brescia terrà un presidio silenzioso di protesta “per il vergognoso voto segreto del Senato che ha cancellato il DDL Zan e tradito le speranze di giustizia di milioni di donne, persone con diverse disabilità e persone LGBTIQ+”.

“Chiediamo a tutte le cittadine e tutti i cittadini di partecipare portando una candela, un abito scuro o un drappo nero al braccio”, si legge nella nota di Orlando Arcigay Brescia.

L’accesso alla piazza sarà con mascherina e osservanza del distanziamento.

L’evento sraà visibile su facebook al seguente link: https://fb.me/e/W1E9bwSK

La manifestazione è stata indetta all’indomani dell’affossamento, in Senato, del disegno di legge contro l’omotransfobia che era stato approvato dalla Camera il 4 novembre 2020.

L’Aula del Senato ha infatti votato per la cosiddetta ‘tagliola’, chiesta da Lega e FdI: con 154 voti a favore è stata approvata la richiesta di non esaminare la legge articolo per articolo e procedere a scrutinio segreto. Inoltre, il testo tornerà in commissione non prima di sei mesi.