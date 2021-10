il23scendoinpiazza: studenti bresciani contro il servizio di trasporto pubblico

(red.) Dopo aver condotto un’inchiesta su come gli studenti bresciani vivono l’attuale situazione del servizio di trasporto pubblico, e aver ricevuto oltre 1500 risposte, l’Unione Degli Studenti Brescia ha indetto uno sciopero studentesco. “Questo”, si legge in una nota, “si pone l’obiettivo di ottenere un tavolo di confronto continuativo tra studenti, Agenzia Tpl, Provincia e Comune aperto a tutti i soggetti competenti e coinvolgibili. Lunedì 18 gli studenti hanno avuto un incontro con il Tpl, che se da una parte ha aperto la possibilità di intervenire sulle singole corse, dall’altra ha confermato la necessità di maggiori fondi per il trasporto pubblico per poter cambiare strutturalmente la situazione attuale”.

In vista dello sciopero, è stata lanciata una foto petizione in cui gli studenti bresciani si sono fotografati con un cartello, lanciando l’hashtag #il23scendoinpiazza e a seguire le motivazioni per cui scenderanno in piazza, si terrà il giorno 23 ottobre, alle ore 10:00, presso la stazione di Brescia. “Non possiamo venire privati del nostro diritto allo studio, necessitiamo di raggiungere il nostro istituto tramite mezzi che non arrivino in ritardo, non siano così affollati da rischiare di restare a piedi e abbiano un basso impatto ambientale”, dice Marta Stablum, studentessa del liceo de André. “Il 23 scendo in piazza perché sono stanca di vivere questa situazione inaccettabile e ad alto rischio contagio”, spiega Mara Voja, tramite la sua foto petizione.