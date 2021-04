Brescia, protesta degli ambulanti: “Tutte le merci anche in zona rossa”

(red.) Una data più certa sulle riaperture, sostegni economici adeguati, prestiti di più lunga scadenza e un’accelerazione nella campagna vaccinale. Ma anche e soprattutto che tutte le categorie merceologiche, non solo alimentari e florovivaisti, possano partecipare ai mercati. Queste sono le proposte presentate ieri, mercoledì 7 aprile, alla prefettura di Brescia dove c’è stata una manifestazione di protesta, come in tutta Italia, dei venditori ambulanti e organizzata da Confesercenti.

L’associazione nazionale dei venditori ambulanti non esita a dire che l’80% dei 3 mila venditori bresciani rischiano di chiudere i battenti. Tra le richieste da attuare fin da subito c’è quella di concedere a tutti i banchi di merci, non solo alimentari, di essere operativi anche in zona rossa nei Comuni con meno di 5 mila abitanti.