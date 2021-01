IoApro anche a Brescia e provincia, prefettura potenzia i controlli

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 14 gennaio, in prefettura a Brescia si è svolta una riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza con al centro la manifestazione di protesta e disobbedienza annunciata per oggi, venerdì 15, anche a Brescia città e in provincia. Si tratta dell’iniziativa #IoApro1501 lanciata a livello nazionale attraverso i social con cui bar e ristoranti, nonostante le regole anti-contagio, decideranno di riaprire i battenti come atto simbolico in questo periodo di crisi sanitaria e anche economica.

Fermo restando che tutti, clienti compresi, sanno del rischio di incassare una sanzione di 280 euro e, nel caso dei locali, anche di dover chiudere per cinque giorni. Per questo motivo la prefettura ha annunciato di intensificare i servizi di controllo sul territorio. E allo stesso vertice hanno partecipato anche la Confesercenti della Lombardia Orientale e la Confcommercio Brescia che avevano criticato l’iniziativa illegale, ma comprendendola alla luce della crisi del settore.

E dalla prefettura è arrivato il richiamo a tenere controllati anche altri locali, comprese palestre e piscine, che potrebbero decidere di aderire alla manifestazione. Di certo oggi pomeriggio, venerdì, dalle 14 in piazza Paolo VI a Brescia si terrà un presidio di Arthob, l’associazione dei ristoranti e hostarie per segnalare il momento complicato in cui si trovano le attività operative nel settore.