“Pubblico per il pubblico”: manifestazione davanti al Civile di Brescia

(red.) “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”. Questo lo slogan dell’iniziativa, promossa da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa di Brescia, che si svolgerà venerdì 13 novembre a partire dalle ore 11,30 alle 12,30 presso l’ingresso principale degli Spedali Civili di Brescia, a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno affrontando in prima linea l’emergenza pandemica, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni.

Saranno presenti i Segretari Generali di FPCGIL FPCISL UILFPL UILPA nel rispetto delle norme vigenti. Una iniziativa che segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie nelle scorse settimane. “In questa fase di mobilitazione del lavoro pubblico rivendichiamo: innovazione nella Pa, rinnovo dei contratti e nuove assunzioni.

Le lavoratrici e i lavoratori dei comparti pubblici daranno massimo sostegno e priorità a tutto il personale sanitario”.

Non vorremmo più assistere a situazioni intollerabili vissute nei mesi scorsi: insufficienza di dispositivi di sicurezza e conseguente grave esposizione degli operatori alla malattia e alta incidenza di infortuni. E’ necessario avere tutte le garanzie per lavorare in sicurezza. “Come Organizzazioni sindacali siamo impegnati giornalmente a monitorare l’andamento dei contagi nelle diverse realtà lavorative della sanità pubbliche e private, nonché attraverso i nostri delegati aziendali, il rispetto di tutti i livelli di protezione. Per noi “mettere in sicurezza” il personale sanitario significa garantire la salute di tutti i cittadini”.

“Riteniamo altrettanto indispensabile e urgente procedere con nuove assunzioni per implementare il personale

e rafforzare i servizi sanitari, anche attraverso la stabilizzazione dei precari”. Infine, pensiamo sia fondamentale che si proceda celermente al rinnovo dei contratti, per valorizzare la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori di questi comparti. Questo sarebbe non solo una gratificazione nei confronti di chi con spirito di abnegazione sta affrontando la pandemia in condizioni critiche, ma prima di tutto un diritto.

Una presa di posizione simbolica da parte dei lavoratori da noi rappresentati, data l’emergenza covid e il contesto di zona rossa in cui ci troviamo, contro chi nega l’esistenza del virus, dell’emergenza epidemiologica e del rischio che stanno correndo medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Per dare il massimo sostegno a chi garantisce la nostra salute”.