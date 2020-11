Lombardia tutta zona rossa, sollevazione da Brescia: “Noi non lo siamo”

(red.) La protesta dal territorio bresciano ieri pomeriggio, mercoledì 4 novembre, si era sollevata ancora prima di sapere se, come confermato, la Lombardia fosse stata inserita nella cosiddetta zona rossa e quindi con tutte le misure del caso sul fronte del Covid-19 che di fatto sono molto simili al lockdown della scorsa primavera. Il motivo della sollevazione era chiaro: Brescia, ma anche Bergamo e altre province della parte orientale della regione non hanno gli stessi drammatici numeri di Milano e della parte occidentale. Per questo motivo la Provincia di Brescia e l’Associazione dei Comuni Bresciani hanno annunciato di voler scrivere al governatore Attilio Fontana e al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere di istituire zone dedicate in base ai dati epidemiologici a livello territoriale.

E in questo senso anche il sindaco del capoluogo, Emilio Del Bono, si è espresso chiedendo che vengano resi noti i dati dei 21 parametri provincia per provincia. “In questo momento di confusione – ha detto il primo cittadino – bisogna essere trasparenti: la Regione renda noti tutti i dati, così che i cittadini possano capire”. E anche la Provincia chiede lo stesso. Una soluzione, quella di distinguere le aree in base ai dati, che è possibile anche dal contenuto del nuovo dpcm. “Il Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione possa attuare livelli diversi di restrizioni in relazione a specifiche parti del territorio regionale”. Su questo fronte il presidente della Provincia Samuele Alghisi ha annunciato di voler inviare una richiesta per istituire ambiti sub-regionali.

Il presidente della Commissione Bilancio, Gianpaolo Natali, esponente di Fratelli d’Italia, ha ufficialmente comunicato quale forma di protesta contro il nuovo DPCM del governo, e i relativi lockdown previsti dalla disposizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’immediata sospensione fino a data da destinarsi di ogni futura Commissione inerente appunto il Bilancio del Comune.

E se il territorio bresciano, invece dell’attuale zona rossa, si vedesse riconosciuto, per esempio, in quello arancione meno grave potrebbe lasciare aperti i negozi e attività fino alle 18. Di conseguenza dall’Associazione dei Comuni Bresciani e dalla Provincia partirà una richiesta in questo senso. E a questo appello si aggiungono anche altri amministratori e parlamentari bresciani. Insieme alle posizioni di Gianantonio Girelli e Viviana Beccalossi, anche il consigliere regionale della Lega Floriano Massardi aveva chiesto di usare il buon senso anche, per esempio, nei confronti di territori come Brescia. Posizione condivisa anche dall’ex sindaco di Brescia Adriano Paroli.

“Brescia sia derogata dalla zona rossa. E’ così solo perché fa parte della Lombardia, ma il livello del contagio è inferiore a quello di regioni gialle o arancioni. È necessario differenziare i territori all’interno della Lombardia. Brescia deve essere esclusa dalla zona rossa”. E in questo senso anche il primo cittadino di Orzinuovi Giampietro Maffoni, che è senatore, ha annunciato delle interrogazioni. “È inaccettabile che tali limitazioni siano adottate su base regionale quando sarebbe stato logico attuare provvedimenti su base provinciale” ha detto Maffoni parlando di un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri Speranza, Lamorgese e Boccia. “L’attuale diffusione del virus nel territorio della provincia di Brescia non è assimilabile, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, alla circolazione dello stesso nella città di Milano ed in buona parte delle province occidentali della Lombardia. Se la Provincia bresciana fosse idealmente equiparata a una Regione, con circa 1,3 milioni di abitanti, sarebbe la quattordicesima per popolazione residente davanti ad Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige ed Umbria. Brescia non è da chiudere”.