Dtr Vms: blocco degli straordinari a Passirano

(red.) Le Rsu Dtr Vms di Passirano chiedono un incontro urgente con il nuovo amministratore delegato per trovare le opportune soluzioni per due vertenze aziendali aperte.

La prima riguarda il Premio di Risultato per il quale non si è ancora arrivati a un accordo per il 2021 e l’azienda pare non intenzionata al rinnovo: “I sacrifici e l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori devono essere riconosciuti e le RSU ritengono che ci siano tutte le condizioni perché questo venga rispettato”.

La seconda vertenza è sul servizio di trasporto di un gruppo di lavoratori da Cinisello a Passirano. “Nei primi mesi del 2019, infatti, Dtr Vms ha deciso di chiudere lo stabilimento di Grezzago: le produzioni e il personale sono stati trasferiti a Passirano. In quell’occasione è stato sottoscritto un accordo valido per 18 mesi che prevedeva il pullman per il trasporto dei lavoratori da Cinisello alla nuova sede. L’accordo scade a fine novembre 2020, ma l’azienda non intende rinnovarlo. In questo modo si scarica tutto sui lavoratori che così, oltre a subire il disagio e le ore di viaggio, si accollerebbero il costo del trasporto”.

Per questi motivi, per il rinnovo del premio e per garantire il pullman ai lavoratori ex Grezzago, è stato proclamato il blocco del lavoro straordinario.