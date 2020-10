Coronavirus, giovedì in piazza Arnaldo il “funerale” dei locali pubblici

(red.) La nuova ordinanza in Regione Lombardia che istituisce il coprifuoco dalle 23 alle 5 e in programma da domani, giovedì 22 ottobre, come annunciato dal governatore Attilio Fontana, ancora non c’è. Ma nel frattempo i titolari dei locali pubblici che si sentono decisamente penalizzati dall’arrivo della nuova stretta su questo fronte, sono pronti a protestare. A livello lombardo diversi esercenti hanno annunciato un presidio davanti al Pirellone domani, giovedì, proprio dopo le 23 nel momento in cui dovrebbe scattare il coprifuoco.

E una forma di protesta è stata organizzata anche a Brescia. Quella che era prevista lo scorso sabato 17 ottobre da piazza Arnaldo verso piazza Loggia, ma non autorizzata, si terrà domani. E’ quello che gli esercenti definiscono il “funerale” dei locali ed esercizi pubblici. A partire dalle 21 sarà piazza Arnaldo a ospitare la forma di protesta statica con tanto di lumini e persino un carro funebre.

Circa un centinaio di titolari si daranno appuntamento con un lumino acceso e una delegazione raggiungerà anche la sede del Comune. Tanto che gli stessi commercianti invitano anche il sindaco Emilio Del Bono e l’amministrazione comunale a partecipare per capire quale sarà la reale situazione nel momento in cui verrà introdotto il coprifuoco, con lo stop alle attività e agli spostamenti a partire dalle 23 e fino alle 5.