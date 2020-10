Desenzano, “giallo” sul maxi corteo di ragazzi sabato in centro storico

(red.) A Desenzano del Garda, nel bresciano, tra gli ambienti comunali e quelli delle forze dell’ordine si sta cercando di capire cosa sia successo sabato sera 17 ottobre. Infatti, a un certo punto intorno alle 21 più di 600 ragazzi, tutti minorenni, hanno iniziato a sfilare in corteo lungo le vie del centro storico e fino ad arrivare sul lungolago. Mentre i carabinieri, la Polizia di Stato e le forze di Polizia locale di fatto non potevano fare nulla perché non erano stati rilevati comportamenti fuori legge e la maggior parte dei partecipanti a quel corteo indossava la mascherina.

Sembra che tutti si siano radunati in via Garibaldi e da lì siano partiti per il corteo evidentemente non organizzato, ma che potrebbe essere stato pianificato tra gli ambienti della scuola. Una vera e propria manifestazione pacifica che intorno alla mezzanotte si è sciolta, con i ragazzi poi ritornati a casa.

Mentre si sta cercando di capire cosa abbia innescato quel maxi raduno, c’è anche la sensazione che possa essere stata una manifestazione simbolica in vista delle nuove disposizioni governative sul fronte del contagio. Come se fosse stato l’ultimo atto possibile di concedersi momenti di libertà.