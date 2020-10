Brescia, senza telefono e internet da fine agosto: esposto in procura

(red.) La comunicazione è fondamentale, se non indispensabile, soprattutto in questo periodo collegato all’emergenza sanitaria che induce a dover usare internet a casa per lavorare in smart working, senza dimenticare anche quanti chiamano per essere aggiornati sulle eventuali visite mediche e interventi ai quali sottoporsi dopo lo stop causato dalla pandemia. Insomma, la rete internet, mobile e in generale la telefonia sono importanti.

Tuttavia, dallo scorso 29 agosto alcune famiglie residenti in via San Gottardo a Brescia hanno alzato la voce perché a causa di un temporale è avvenuto un guasto al momento non ancora risolto. Qualcuno, come dà notizia Bresciaoggi, ha scritto più volte alle istituzioni, compreso il sindaco Emilio Del Bono, ma senza trovare soluzione.

E nel momento in cui una prima risposta segnala che il guasto è in lavorazione, ma i tempi potrebbero allungarsi fino al 30 novembre, i residenti hanno protestato ancora di più. Tanto da presentare un esposto alla procura di Brescia denunciando l’interruzione di pubblico servizio.