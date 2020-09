Brescia-Milano, tutti sul treno affollato e senza bagni funzionanti

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 8 settembre, i passeggeri dei treni lungo la linea ferroviaria Brescia-Milano hanno vissuto momenti da terzo mondo in una regione ricca e riconosciuta come la Lombardia. Il primo problema, purtroppo non nuovo, è emerso nel momento in cui è arrivata la comunicazione che il treno delle 7,28 era stato soppresso a causa di un malfunzionamento delle porte. Quindi i passeggeri di questo convoglio sono dovuti salire insieme a quelli delle 7,40, affollando il treno nonostante il periodo che indica la necessità di stanziamenti.

Ma un altro elemento che ha fatto imbarazzare gli utenti è che a bordo non c’era alcun bagno funzionante. Tanto che si sono sentiti dire dagli altoparlanti che, in caso di necessità, si sarebbe dovuto avvertire il capotreno che avrebbe provveduto a far fermare il convoglio in una stazione dotata di servizi igienici (non tutte). Per fortuna nessuno ha avuto problemi e il treno è arrivato puntuale a destinazione a Milano Centrale.

Ma la situazione ha indotto Emanuele Busi del comitato “Sbianca la freccia” ad alzare la voce e a chiedere un intervento anche alla presidente della commissione Trasporti in Regione Lombardia Claudia Carzeri. Nel frattempo nel pomeriggio è arrivata una comunicazione di Trenord che annunciava da lunedì 14 settembre, con il nuovo orario autunnale, il ritorno dei convogli delle 7,52 e delle 18,52 come chiesto dai passeggeri. I quali chiedono anche il ripristino delle Frecce nelle ore di punta.