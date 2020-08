Pampuri di Brescia, protestano i richiedenti asilo

(red.) Protesta questa mattina di venerdì 21 agosto a Brescia per i richiedenti asilo ospitati al centro di accoglienza San Riccardo Pampuri, presso l’ex Pilastroni, all’incrocio tra via Corsica e via Lamarmora.

Gli ospiti, una quarantina di stranieri per lo più africani, si sono radunati all’ingresso lamentando gravi carenze sanitarie e un’inadeguatezza dei servizi igienici alla quale si è aggiunta un’infestazione di cimici nei letti che la direzione della struttura non si sarebbe preoccupata di affrontare.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Digos della Questura di Brescia, mentre una delegazione dei richiedenti asilo dovrebbe essere ricevuta in Prefettura per esporre la situazione e le proprie richieste.

L’Asilo notturno San Riccardo Pampuri Fatebenefratelli è una associazione senza scopo di lucro che opera da oltre 35 anni nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria assistendo persone in situazione di marginalità ed esclusione sociale e richiedenti protezione internazionale.