Sanità privata: venerdì la protesta itinerante per il rinnovo contratturale

(red.) Protesta itinerante venerdì 7 agosto per il contratto della sanità privata. Sindacati e lavoratori partiranno da Rovato, dove ha sede la Fondazione Don Gnocchi, arriveranno poi a Ome (Clinica San Rocco), Brescia (Clinica San Anna, Clinica Città di Brescia Domus, Clinica San Camillo, Clinica Fondazione Poliambulanza) per terminare poi a Salò (Clinica Villa Barbarano).

“Dopo 14 anni di blocco contrattuale, dopo 3 anni di trattative complicate, la preintesa del contratto nazionale della sanità privata firmata il 10 giugno e il 30 luglio termine ultimo per la sottoscrizione definitiva”, si legge in una nota dei sindacati confederali. “La firma non è avvenuta per rifiuto delle controparti datoriali, Aiop (che fa parte di Confindustria) e Aris (associazione religiosa …). Questo venire meno agli impegni presi, questa mancanza di rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata, che nel frattempo nelle assemblee avevano approvato il testo contrattuale, è fatto gravissimo e lede in modo pesante le relazioni sindacali”.