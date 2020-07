No Bitumificio, l’onda bianca di Montirone arriva a Ghedi

(red.) L’onda bianca di Montirone – ovvero il comitato per il NO al BITUMIFICIO – arriva a Ghedi. Dopo la manifestazione di domenica scorsa davanti alla parrocchia, con il favore del parroco stesso, il Comitato è stato contattato da diversi cittadini di Ghedi, preoccupati per la vicinanza della strutture che potrebbe sorgere a pochi chilometri dal loro comune.

Nella serata di venerdì 24 luglio, il presidente del Comitato NO BITUMIFICIO, Marco Girelli, insieme con una parte del direttivo, ha quindi incontrato un gruppo di cittadini ghedesi, con i quali si è deciso di organizzare anche a Ghedi una manifestazione per mercoledì sera.