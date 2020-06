NO 5G, sabato 20 giugno flash mob in corso Zanardelli

(red.) Una serie di gruppi NO 5G di alcune città italiane organizzano, in contemporanea, sabato 20 giugno, un flash mob 11.30, contro il piano Colao, “che vuole accelerare la corsa al 5G, anche prevedendo di escludere l’opponibilità locale, e adeguare i livelli di emissione elettromagnetica ai valori europei oggi circa 3 volte più alti rispetto a quelli attuali. Il flash mob a Brescia si terrà in corso Zanardelli.