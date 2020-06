Flash mob infermieri in piazza Vittoria, “siamo qui per i nostri diritti”

(red.) Brescia, come altre 32 città italiane, ieri, lunedì 15 giugno, ha ospitato un flash mob da parte di un centinaio di infermieri che rappresentano la vasta platea dei 9 mila operativi in tutta la provincia. Si sono radunati ieri mattina in piazza Vittoria e per circa venti minuti sono rimasti in silenzio, facendo poi volare decine di palloncini rossi per ricordare i 40 colleghi deceduti a causa del Covid e mentre lavoravano in prima fila tra le corsie degli ospedali.

L’iniziativa di ieri ha dato il via al Movimento nazionale infermieri con la presenza in piazza Vittoria di Massimo Bertoni referente provinciale. Gli infermieri hanno deciso di scendere in piazza per chiedere di “non essere chiamati eroi e nemmeno ricevere medaglie o riconoscimenti economici, ma per i nostri diritti“. Chiedono che vengano riconosciute le competenze specialistiche e con una formazione di livello universitario, una retribuzione adeguata per il lavoro notturno, un contratto unico per le professioni infermieristiche e l’aumento del salario e delle indennità, l’abbattimento del precariato e stabilizzare diversi contratti ora a tempo determinato.

Ma anche scorrere le graduatorie, rendere omogenee le posizioni contrattuali tra pubblico e privato e agevolare la mobilità interna ed esterna. Infine, un messaggio: chiedono di essere convocati in questo periodo di Stati Generali a Roma per manifestare le proprie richieste.