Bassa Bs, clienti inferociti contro le filiali di banca ancora chiuse

(red.) Nella parte occidentale della bassa bresciana ci sono numerosi cittadini che si stanno lamentando per il fatto che alcune filiali di istituti di credito siano ancora chiuse dopo tre mesi. E’ una situazione, quella raccontata dal Giornale di Brescia, che riguarda il Banco Bpm tra le filiali di Borgo San Giacomo, Rudiano e Castrezzato. A Borgo San Giacomo, per esempio, il fatto che all’interno della sede ci siano impiegati al lavoro, ma che gli utenti non possano entrare, ha spinto il sindaco Giuseppe Lama a scrivere una lettera alla direzione provinciale del Banco Bpm.

Infatti, soprattutto per quanto riguarda chi non ha dimestichezza nello svolgere le attività online deve percorrere una decina di chilometri e solo su appuntamento per raggiungere la filiale più vicina di Dello. Dalla banca rispondono che si sta ancora lavorando a un piano di sicurezza e che al momento non ci sarebbero ancora le indicazioni per favorire il distanziamento all’interno degli uffici.

A Rudiano, invece, i clienti cittadini sono stati indotti a una raccolta firme per chiedere e ottenere la riapertura della filiale locale. Dall’istituto di credito fanno sapere che i disagi si possono ridurre grazie al servizio bancomat e a quelli online, ma allo stesso tempo invitano gli utenti a recarsi alle sedi aperte di Travagliato, Rovato e Ospitaletto in caso di urgenza, ma solo su appuntamento.