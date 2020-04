Coronavirus, sindaco Gussago contro Pirellone: “Immunità di gregge?”

(red.) All’inizio della settimana, lo scorso martedì 21 aprile, il sindaco bresciano di Gussago Giovanni Coccoli ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte attaccando la politica sanitaria che la Regione Lombardia sta portando avanti nella lotta al coronavirus. E le sue parole, riportate dal quotidiano online Tpi.it e dal Giornale di Brescia sono di fuoco.

“Sospetto che ci stia facendo raggiungere l’immunità di gregge – dice il primo cittadino – c’è una totale mancanza dalla Regione nella gestione della crisi e sono contrario a riaprire dal 4 maggio, qui siamo ancora in fase 1. In Lombardia 11 mila persone morte sono un dato enorme, una generazione di anziani morti nella solitudine. Il mio paese di Gussago è il sesto in provincia per numero di morti e il nono per contagi con 162 casi positivi, 180 se si contano anche quelli nelle case di riposo”.