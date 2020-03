(red.) I 205 sindaci dei Comuni della provincia di Brescia e rappresentati nell’Associazione Comuni Bresciani del presidente Gabriele Zanni hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al governatore Attilio Fontana e al capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli per chiedere una serie di misure da una delle province più colpite a livello nazionale dal coronavirus.

In particolare, si chiede di effettuare i tamponi e monitorare il personale medico che assiste i pazienti a domicilio, ma anche quelli delle case di riposo e i centri diurni, dotarli dei dispositivi di protezione individuale, un’altra scorta di medici e infermieri e una nuova struttura Covid a Brescia città per far funzionare le normali prestazioni.

E torna anche l’annosa questione dei tamponi da eseguire sugli asintomatici per il rischio che possano continuare a diffondere l’infezione. Al documento dei sindaci si aggiunge anche l’appello del presidente della Provincia Samuele Alghisi che, oltre ai tamponi, chiede anche misure dedicate per la Lombardia e le province più colpite come Brescia e Bergamo.