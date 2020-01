Manca il personale, due treni cancellati sulla Brescia-Valcamonica

(red.) In questi giorni intorno a venerdì 10 gennaio il dibattito per quanto riguarda i treni di servizio sulle linee regionali lombarde fa riferimento alla possibilità del Pirellone di affidare, senza alcuna gara, il trasporto fino al 2030 ancora alla compagnia Trenord, di cui è proprietario per il 50%. E intanto ieri mattina, giovedì 9, i pendolari in viaggio sulla linea tra il Sebino e la Valcamonica si sono dovuti confrontare concretamente con l’ennesimo disagio.

Per esempio, il treno in partenza alle 5,35 da Iseo verso la valle è stato cancellato, così come quello nella direzione inversa da Edolo verso Brescia delle 7,54. Di conseguenza, studenti e lavoratori hanno dovuto ritardare nel giungere alle loro destinazioni. La causa di questo nuovo disservizio, come fanno sapere da Trenord, è l’assenza di personale che quindi non ha permesso il funzionamento del servizio.