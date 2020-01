Appalti scolastici di Brescia, venerdì in piazza

(red.) Venerdì 3 gennaio le lavoratrici degli appalti scolastici di Brescia e provincia saranno in piazza per denunciare il comportamento del Governo. Lo spiega una nota della Filcams Cgil

“Non è stato rispettato, infatti, l’impegno relativo all’adeguamento della normativa italiana alle direttive europee e alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del giugno 2010 sull’accesso alla pensione dei part time ciclici.

Solo negli appalti scolastici, sono oltre 100mila le lavoratrici con contratto part time ciclico che sono costrette a lavorare oltre 50 anni per maturare 40 anni di contributi utili per l’accesso alla pensione.

Inoltre, contrariamente a tutti gli altri lavoratori, che possono accedere alla disoccupazione/cassa integrazione nei periodi in cui sono involontariamente senza lavoro, queste lavoratrici durante i periodi di sospensione scolastica non hanno accesso ad alcun elemento di welfare. Nei mesi di sospensione scolastica, chi si cura di garantire da settembre a giugno i servizi di pulizia, ausiliariato, ristorazione e assistenza ad personam ai nostri figli non riceve neppure gli assegni famigliari”.

“L’impegno preso dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nell’incontro del 4 novembre con le OO.SS. nazionali”, prosegue la nota, “faceva sperare che almeno la discriminazione nell’accesso alla pensione che queste lavoratrici vivono, insieme a tutti i lavoratori con contratti part time ciclici, venisse eliminata.

Sarebbe stata la dimostrazione di un reale interesse ad affrontare concretamente, e non solo a parole, i problemi dei “lavoratori poveri”, come sono le lavoratrici degli appalti.

Invece, in fase di votazione della legge di stabilità, il Governo ha ritirato un proprio emendamento finalizzato a sanare la situazione, salvo poi lavarsi la coscienza votando un ordine del giorno che impegna lo stesso governo ad intervenire sulla materia”.

Una scelta, questa, che costringerà decine di migliaia di lavoratrici a ricorrere alla via giudiziaria per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, con il risultato che l’INPS, oltre a riconoscere i diritti pensionistici di questi lavoratori, dovrà sobbarcarsi le spese di giudizio. “Infatti”, conclude il comunicato, “in presenza di una sentenza della corte di Giustizia Europea, peraltro confermata già da decine di sentenze della Cassazione, tutte le vertenze promosse nei confronti dell’INPS hanno visto quest’ultimo soccombere”.