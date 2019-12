Auchan-Conad, indetto sciopero lunedì 23 dicembre

(red.) E’ uno sciopero che potrebbe recare disagi alla spesa per il cenone e il pranzo di Natale quello indetto dai sindacati della Filcams, Fisascat e Uiltucs nell’ambito della vertenza Conad-Auchan. Di fronte al fatto che i rappresentanti dei lavoratori si sono sentiti dire di 6 mila esuberi ancora da decifrare sul territorio, hanno deciso che i lavoratori del settore incroceranno le braccia. E’ l’esito di un incontro svolto con Margherita Distribuzione, l’entità che raccoglie vecchie Sma e Auchan per farle confluire nella nuova Conad, per 16 ore di sciopero.

Le prime otto saranno lunedì 23 dicembre, all’antivigilia di Natale e le altre ancora da stabilire. I sindacati sottolineano anche il fatto che, nel corso della vertenza, si voglia stabilire in anticipo il taglio del personale senza conoscere l’impatto dei lavoratori in più sul nuovo fronte commerciale. E in ogni caso si attende anche il prossimo 20 gennaio quando l’Antitrust concluderà l’esame dell’istruttoria aperta subito dopo la notizia di Conad di acquisire i supermercati Simply, Sma e Auchan.