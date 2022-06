Caso Bozzoli, verifica sui “passi” di Giacomo: i conti non tornano

Marcheno. I conti non tornano. I “passi” effettuati da Giacomo Bozzoli, unico imputato nel processo che lo vede alla sbarra per la morte dello zio Mario, contitolare della fonderia a Marcheno, nei minuti in cui si sarebbe consumato il delitto, all’interno dell’azienda, secondo le verifiche effettuate dalla Polizia giudiziaria della Procura nei giorni scorsi, non sarebbero gli stessi indicati dal nipote della vittima.

Avvalendosi del medesimo cellulare e della medesima applicazione installata sul telefonino dell’imputato, gli inquirenti hanno effettuato il percorso indicato da Giacomo Bozzoli in sede di interrogatorio la sera dell’8 ottobre del 2015, giorno della scomparsa dello zio.

Lo smartphone del 37enne aveva misurato gli spostamenti all’interno della fonderia, nel lasso di tempo nel quale, secondo la Procura, Mario Bozzoli veniva ucciso e l’impianto di aspirazione fumi della sua fonderia si bloccava dopo una fiammata anomala.

Giacomo spiegò i 352 passi totalizzati dalle 19.18 di quella sera alle 19.32, e l’assenza di movimenti e telefonate nei minuti precedenti a quel lasso di tempo, sostenendo che il cellulare era stato dimenticato sulla ruspa e recuperato proprio alle 19,18. Da quel minutaggio e fino alle 19,32 l’uomo avrebbe compiuto, secondo il conteggio dell’applicazione utilizzata, 352 passi, ovvero 300 metri.

Per la Procura questa ricostruzione non sarebbe veritiera: secondo i rilievi effettuati i passi sufficienti a compiere il tragitto descritto dall’imputato sarebbero 280, mentre i 352 segnati dal suo cellulare, secondo gli inquirenti, indicherebbero un altro tragitto, ovvero più vicino al forno, luogo in cui, secondo una prima ipotesi (poi scartata e quindi ripresa) dalla Procura il corpo di Mario Bozzoli potrebbe essere stato gettato dopo l’omicidio, così da farne scomparire ogni traccia.

A tal proposito la Procura ha disposto un esperimento giudiziale con la carcassa di una maiale fatta bruciare in un forno fusorio, così da verificare quali condizioni interne ed esterne possano verificarsi con la combustione di un corpo. L’esame è stato effettuato nelle scorse settimane e si attendono ancora gli esiti delle analisi patologiche e del Dna effettuate sui resti dell’animale cremato.

Le risultanze delle verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria verranno sottoposte nella prossima udienza prevista per il 23 giugno.