Urago d’Oglio; peculato, truffa e falso: agente della Locale alla sbarra

Urago d’Oglio. Pesanti le accuse nei confronti di un sovrintendente della polizia Locale di Urago d’Oglio (Brescia), rinviato a giudizio con le accuse di peculato, appropriazione indebita e falso ideologico.

Il 60enne sarà in aula il prossimo 14 luglio: secondo la Procura l’uomo avrebbe truffato alcuni automobilisti per ottenere denaro che veniva utilizzato per acquistare cocaina da uno spacciatore di Martinengo da cui l’agente si recava utilizzando l’auto di servizio.

Secondo gli inquirenti, il sovrintendete, residente nella Bergamasca, nel frattempo interdetto dai pubblici uffici, in almeno otto occasioni, tra il gennaio 2019 e l’aprile del 2020, avrebbe multato altrettanto automobilisti, chiedendo cifre comprese tra i 118 e i 190 euro, denaro che sarebbe poi stato utilizzo per l’acquisto di sostanze.

Non solo deve rispondere di queste contestazioni, ma anche, di falso ideologico: avrebbe infatti permesso ad un cittadino kosovaro, che non possedeva i requisiti, di ottenere il certificato di idoneità alloggiativa per un appartamento a Urago d’Oglio, utilizzando una certificazione precedente, intestata al reale affittuario dell’abitazione. Anche lo straniero risulta indagato per questo episodio.