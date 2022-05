Esplosione di via Ziziola, rito abbreviato per Bortolan

Brescia. Aveva causato l’esplosione della propria abitazione in via Ziziola a Brescia ed era stato posto ai domiciliari, da cui era fuggito.

Rintracciato in Spagna, era stata di nuovo arrestato. Ora, per il 38enne Matteo Bortolan si apre il processo con rito abbreviato. Deve rispondere di avere «fabbricato un congegno micidiale di natura incendiaria composto da inneschi e polvere pirica modificata per incrementarne il potenziale esplosivo» e, anche, di «aver cagionato due esplosioni seguite da violento incendio, idonee a determinare il crollo» del proprio appartamento.

Il processo si aprirà il prossimo 22 settembre. Il 38enne venne arrestato nel giugno di un anno fa con l’accusa di avere provocato una esplosione all’interno della propria abitazione di via Ziziola, mentre stava maneggiando delle polvere da sparo. La detonazione aveva anche minato la stabilità dell’intero stabile. Il 38enne rimase ferito e venne ricoverato in ospedale prima e poi posto ai domiciliari, dai quali fuggì. Rintracciato dall’Europol nella penisola iberica, all’interno di un centro commerciale a Fuengirola, tentò di sfuggire alla cattura, ferendo un agente spagnolo.