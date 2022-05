Farmaci letali: “Propofol somministrato al paziente già morto”

Brescia. Per la difesa di Carlo Mosca, l’ex primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari (Brescia), il Propofol sarebbe stato somministrato al paziente quando era già deceduto. Non sarebbero infatti state rinvenute tracce del farmaco nel cervello di uno degli anziani pazienti affetti da Covid morti dopo il ricovero nel reparto (allora) gestito dal medico cremonese.

Per l’accusa, rappresentata dal pm Federica Ceschi, l’imputato avrebbe somministrato a Natale Bassi, 61enne di Ghedi, Angelo Paletti, 79enne di Calvisano, e ad Ernesto Nicolosi, 87enne di Carpenedolo, Succinilcolina e Propofol, farmaci incompatibili in assenza di intubazione, in quanto inducono il blocco dei muscoli, e se somministrati ad un degente da non intubare, questi va in arresto respiratorio e muore. Due fiale di Succinilcolina e una fiala di Propofol erano state trovate nel cestino del reparto.

Nell’autopsia effettuata su un paziente, il cui corpo venne riesumato, furono trovate tracce di Propofol, ma secondo il perito della difesa, Luigi Alberto Pini, non nel cervello dove il medicinale, una volta arrivato, causa il decesso del paziente. Da qui la conclusione che sarebbe stato somministrato a paziente già morto.

Mosca ha sempre dichiarato di non avere mai utilizzato quei farmaci, non riuscendo a spiegarsi la presenza degli stessi nel paziente deceduto e sostenendo che fossero stati iniettati da qualcuno che voleva danneggiarlo.