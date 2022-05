Prosciolto Fontana, i parlamentari bresciani del Carroccio: “Il tempo è galantuomo”

Brescia. “Il proscioglimento di Attilio Fontana per il cosiddetto ‘caso camici’ rende finalmente giustizia dopo mesi di fango e vergognose accuse contro la Lombardia, la Lega e lo stesso governatore”, dicono in una nota i parlamentari bresciani della Lega. “Il tempo è galantuomo e spazza via tutte le bugie della sinistra e dei cinquestelle, che per troppo tempo hanno inscenato una vile polemica politica su una menzogna. Tutti ricordiamo le affermazioni vergognose di rappresentanti di sinistra e cinquestelle contro il governatore della Lombardia, che parlavano di «disastri compiuti» e si stracciavano le vesti sostenendo che ci fossero gli estremi di «reati gravi». Oggi tutto si rivela per quello che è sempre stato: un enorme caso montato sul nulla. Adesso aspettiamo le scuse”.