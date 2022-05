Fontana prosciolto, Beccalossi: “Resa giustizia all’uomo, prima che al presidente”

Milano. “Una splendida notizia, che rende giustizia all’uomo prima ancora che al presidente della Regione Lombardia”, dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando la decisione del Gup di Milano che ha prosciolto il presidente Attilio Fontana per il “caso camici”. Dopo mesi di fango, ingiurie e attacchi senza tregua subiti da ogni parte, Attilio Fontana può come sempre andare in giro a testa alta e fiero del suo lavoro in regione. Del resto, i lombardi lo hanno capito da tempo, come dimostrano i risultati dell’ultimo sondaggio Swg sui governatori, che lo ha visto recuperare ben dieci punti di popolarità in un anno”.