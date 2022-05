Omicidio di Jessica: perizia psichiatrica per Bresciani

Prevalle. Perizia psichiatrica per Giancarlo Bresciani, il 56enne accusato dell’omicidio di Jessica Mantovani, la 37enne trovata morta nella centrale idroelettrica di Prevalle (Brescia) il 13 giugno 2019.

Accolta infatti la richiesta dell’avvocato Marica Boscaini, di sottoporre l’imputato alla perizia. Il processo si sta svolgendo in rito abbreviato che, in caso di condanna, comporta lo sconto di un terzo della pena.

Nel processo per la morte di Jessica, che la sera prima del ritrovamento del suo corpo senza vita, era stata accompagnata a casa di Bresciani da padre, risulta imputato il 56enne, mentre altri indagati sono usciti di scena.

E’ stata invece rivalutata la posizione di Marco Zocca, uno dei primi indagati, accusato inizialmente di concorso in omicidio e la cui posizione venne poi archiviata.

Il Tribunale ha accolto il reclamo presentato dagli avvocati della famiglia Mantovani e verrà quindi ridiscussa l’opposizione all’archiviazione della posizione del 26enne.

La prossima udienza è fissata per il 26 settembre.