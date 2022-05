L’accusa di stupro? “Un trappolone per incastrare Balotelli”

Vicenza. Mario Balotelli era stato accusato da una 17enne di violenza sessuale, poi il caso si era chiuso nella primavera dello scorso anno con l’archiviazione firmata dal Gup di Brescia. Ora il calciatore bresciano, in forza all’Astana in Turchia, è parte lesa in un procedimento che vede indagato a Vicenza l’avvocato Roberto Imparato con la ragazza di Bassano del Grappa, ora 20enne, che aveva accusato il centravanti all’epoca nel Nizza. E’ stato reso pubblico il contenuto di alcune intercettazioni che vedono protagonisti la ragazza e il suo avvocato e, secondo la Procura, i due sarebbero responsabili di tentata estorsione.

La vicenda risale al 2017, quando la giovane e il calciatore si erano incontrati alcune volte a Nizza. Tempo dopo la ragazza aveva chiesto 100 mila euro a Balotelli in cambio del silenzio, ricevendo un rifiuto. Secondo l’accusa l’avvocato Imparato sarebbe stato convinto di riuscire a ottenere la somma richiesta.

In alcune telefonate la ragazza avrebbe raccontato a un’amica i dialoghi con l’avvocato che le avrebbe consigliato di riferire a Balotelli di aver avuto un trauma e di non riuscire più a dormire e a frequentare la scuola. Lo stesso Imparato, in una conversazione telefonica, avrebbe ammesso alcuni fatti: “Abbiamo registrato per 20 minuti. Adesso voglio una Ferrari gialla e una blu. Abbiamo fatto cento prove, la ragazza è un’attrice nata”. E inoltre: “Dobbiamo preparare un trappolone per registrarlo”.

Il calciatore bresciano, rappresentato dall’avvocato Enrico Baccaro, si è costituito parte civile nel procedimento, chiedendo un risarcimento danni di 150 mila euro. Il Gup del tribunale di Brescia, Riccardo Moreschi, aveva scritto nell’ordinanza di archiviazione: “Quanto dichiarato dalla ragazza si rivela scarsamente attendibile già sul piano intrinseco, avuto riguardo all’incoerente condotta che avrebbe tenuto”. Inoltre, “le indagini svolte nel procedimento per tentata estorsione hanno consentito di ricostruire la macchinazione ideata dall’avvocato Imparato per trarre profitto dalla vicenda”.