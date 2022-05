Brescia, processo Sorrentino: giornalisti “riammessi” in aula

Brescia. I giornalisti potranno di nuovo accedere al Tribunale di Brescia per assistere all’udienza del processo di secondo grado a carico di Massimo Sorrentino, titolare della pizzeria “I monelli”, alla sbarra, insieme con altre sette persone, per una vicenda di estorsione, ricettazione e incendi dolosi.

Quindici giorni fa con una ordinanza, legata a questioni sanitarie dovute alla pandemia, la stampa era stata fatta uscire dal tribunale.

Ora, dopo il ricorso presentato da uno dei legali di Sorrentino, la Corte ha fatto un passo indietro e riammesso fotografi e taccuini in udienza: la seduta è stata aggiornata al prossimo 14 giugno e , in quella sede, la pubblica accusa dovrà rifare la propria requisitoria, prima che la parola passi alla difesa.

Oltre a Sorrentino sono imputati anche Antonio Garofalo, Dejan Nedeljkovic, Marco Bolentini , l’ex agente della Questura Enzo Origlia, Marco Garofalo, Alfredo Abrami e Giacomo Ferro, condannati in primo grado a pene tra i sei mesi e nove anni di reclusione.