Omicidio Borin, sentenza rimandata a settembre

Brescia. Rinviata a settembre la sentenza del processo per l’omicidio di Diva Borin, l’86ene pensionata trovata morta in casa nel marzo 2019 e per il cui omicidio è alla sbarra Salvatore Spina, ex factotum della donna.

L’udienza è stata rinviata a seguito delle rilevanze emerse dall’analisi peritale sulla morte dell’anziana donna che viveva sola nella sua abitazione di Urago Mella e che veniva assistita per le piccole faccende domestiche e la spesa da Spina.

Il perito è stato incaricato dalla Procura di stabilire l’orario del decesso della Borin, trovata senza vita, strangolata con un foulard, sulla sua poltrona. Secondo il Gip sussisterebbero infatti «significative divergenze sul tema dell’epoca della morte e della dinamica nell’azione omicidiaria».

L’esperto ha stabilito che la morte può essere avvenuta tra le 14.30 del 1° marzo e le 9.18 del giorno successivo, ovvero un lasso di tempo compatibile con la presenza di Spina nell’abitazione dell’ anziana, ma anche, così esteso da avallare l’assenza dell’uomo in un determinato periodo di tempo.

Nella perizia, inoltre, viene rilevata la presenza di un medicinale per dormire che la 84enne aveva assunto quella sera, in un orario avanzato, quando Spina non sarebbe già più stato presente nell’abitazione. Un ansiolitico che la donna, secondo la testimonianza fornita da una assistente che si era occupata dell’anziana, avrebbe assunto ogni sera poco prima di coricarsi, cosa che era abituata a fare tra le 22,30 e le 23, un orario che, secondo la difesa, colloca Spina da tutt’altra parte. La sentenza è attesa per il prossimo 9 settembre.