Omicidio Mantovani, si riapre la posizione di Marco Zocca

Prevalle. Si riapre, dal punto di vista giudiziario, la posizione di Marco Zocca, indagato per l’omicidio di Jessica Mantovani, la 37enne uccisa a calci e pugni nel giugno del 2020 e il cui corpo venne ritrovato nella centrale idroelettrica di Prevalle (Brescia).

Il Tribunale ha accolto il reclamo presentato dagli avvocati della famiglia Mantovani e verrà quindi ridiscussa l’opposizione all’archiviazione della posizione del 26enne che era uscito di scena dal processo. La posizione di Zocca era stata archiviata dal Gip poichè «Gli elementi complessivamente raccolti non sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio», che era quella di concorso in omicidio.

Giudizio ora che torna in aula per essere ridiscusso. Durante le indagini per l’omicidio di Jessica, tracce ematiche di Zocca, frammiste a quella della vittima, vennero rinvenute nell’abitazione di Giancarlo Bresciani (unico, per ora, imputato rimasto alla sbarra con l’accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e sfruttamento della prostituzione). Su queste tracce ematiche il giudice si era espresso ritenendo che «Non è possibile escludere che la stessa si sia originata in una precedente occasione». Così come sui messaggi e gli scambi telefonici intercorsi tra i 26enne e Jessica per il Gip sarebbero solo un «maldestro tentativo di prendere le distanze da pratiche, uso di droga e fruizione di rapporti sessuali a pagamento, stigmatizzanti».

Gli avvocati della famiglia di Jessica, Marino Colosio e Francesca Scagliola, hanno contestato la mancata notifica degli atti alla madre di Jessica Mantovani, che non è mai stata sentita durante le indagini, ottenendo l’annullamento dell’ordinanza di archiviazione di Marco Zocca.

Giancarlo Bresciani, invece, sarà in aula il prossimo 6 maggio.