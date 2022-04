Tenta di soffocarla con il telecomando: chiesti 7 anni

Brescia. Sette anni di carcere. Questa la richiesta della Procura di Brescia nei confronti di un imprenditore 50enne tedesco residente a Padenghe, accusato di maltrattamenti e di violenza nei confronti della ex compagna.

All’uomo vengono contestati diversi episodi: dagli insulti, alla violenza sessuale, al tentativo di soffocamento con un telecomando, ad avere costretto la donna ad abortire.

I fatti risalirebbero alla primavera del 2020. Il racconto della donna è stato giudicato credibile, tanto da aprire un fascicolo ed il rinvio a giudizio dell’uomo. Agli atti anche un referto medico con prognosi di 25 giorni e le testimonianze dei parenti della presunta vittima.

Non così, invece, per i difensori dell’uomo che hanno evidenziato dubbi sulla versione fornita dall’ex compagna, tra cui la stessa gravidanza interrotta e le accuse di lesioni gravi. Queste ultime sarebbero solo una risposta difensiva alla donna che era gelosa e che lo avrebbe picchiato. La sentenza è attesa per il sette maggio prossimo.