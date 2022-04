Omicidio Fantoni, affidata perizia psichiatrica su Pavarini

Bedizzole. E’ stata affidata al dottor Marco Lagazzi la perizia psichiatrica su Andrea Pavarini, il 32enne condannato all’ergastolo, in primo grado, per l’omicidio di Francesca Fantoni, 39 anni, affetta da disabilità, stuprata ed uccisa a calci e pugni nel gennaio 2020 in un parco di Bedizzole.

La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha accolto l’istanza della difesa dell’uomo di verificare se, al momento del delitto, Pavarini fosse capace di intendere e di volere. Questo il quesito posto dai giudici: «Dica il perito se Pavarini, nel momento in cui ha commesso il fatto per cui è a processo, fosse, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente la capacità di volere e in caso di risposta affermativa, dica se Pavarini sia persona socialmente pericolosa».

Le operazioni peritali verranno effettuate il prossimo 6 maggio ed entro il 17 giugno dovranno concludersi, in tempo perla prossima udienza del processo, fissata per il 24 giugno, data in cui è attesa anche la sentenza di secondo grado.