Gardone, ferì compagna con le forbici: rito abbreviato

Gardone Riviera. Deve rispondere di tentato omicidio e lo farà con il rito abbreviato il 55enne Angelo Macrì che, lo scorso 17 agosto ferì a colpi di forbici la compagna ucraina, al culmine di un litigio per questioni economiche nel negozio di pelletteria gestito dalla coppia.

Il processo è stato fissato per il 7 giugno: al banco dei testimoni la donna, che venne colpita al collo e soccorsa tempestivamente dopo l’aggressione, rimanendo in coma per una quindicina di giorni dopo un delicato intervento che le salvò la vita. Le lame erano infatti arrivate a sfiorare la giugulare.

L’uomo, dopo il ferimento, uscì dal negozio di via Repubblica dirigendosi verso la caserma dei carabinieri, intenzionato a denunciare la compagna che, a suo dire, gli avrebbe “rovinato la vita”. Venne invece arrestato con la pesante imputazione e, davanti al gip nell’interrogatorio di convalida, in cui si era avvalso della facoltà di non rispondere, si sarebbe detto dispiaciuto del gesto commesso.

Il 55enne, tramite i suoi legali, avrebbe chiesto il rito abbreviato (che, in caso di condanna, consente la riduzione di un terzo della pena) condizionato all’acquisizione di alcuni documenti contabili.