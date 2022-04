Accusa madre e fratello di violenza, poi ritratta

Brescia. Prima ha accusato madre e fratello maggiore di averla maltrattata, di averle impedito di avere relazioni con i compagni scuola e di averle imposto come vestirsi, quindi ha ritrattato le accuse, una volta tornata in seno alla famiglia, dopo essere stata affidata ad una comunità.

Una vicenda complessa e delicata quella che la Procura di Brescia si troverà a dirimere il prossimo 24 maggio, data fissata per l’udienza a carico di una madre e di un figlio (e fratello) di una ragazzina (16 all’epoca dei fatti contestati) di origini pachistane che venne allontanata dai congiunti dopo le accuse rivolte ai membri della propria famiglia.

La minorenne aveva infatti dichiarato che il fratello maggiore, che faceva e veci del padre deceduto, le avrebbe lanciato addosso pentolame e piatti, mentre la madre le avrebbe gettato in faccia il vapore del ferro da stiro.

La giovanissima subì anche un ricovero ospedaliero di due giorni per avere ingerito del detersivo.

Ora, però, a distanza di tre anni dalle pesanti accuse rivolte ai familiari, la giovane ha rinnegato tutto, affermando che quanto riferito all’epoca non fosse vero.

Ai giudici toccherà stabilire se le bugie sono state dette allora oppure adesso: secondo la Procura la giovane avrebbe subito realmente violenza fisica e psicologica, chiedendo una condanna a tre anni e tre mesi per la donna e a tre anni per il fratello e la moglie di quest’ultimo. Secondo la difesa degli imputati, invece, madre e fratello non avrebbero mai fatto mancare nulla alla ragazzina e non avrebbero usato nessuna sorta di pressione o di violenza.