Omicidio Fantoni, nuova perizia psichiatrica per Pavarini

Brescia. Disposta una nuova perizia psichiatrica per Andrea Pavarini, il 32enne già condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Francesca Fantoni, 39enne disabile psichica di Bedizzole, uccisa a calci e pugni dopo essere stata stuprata, nel gennaio del 2020, in un parco cittadino.

Lo ha stabilito la Corte d’Assise d’appello di Brescia accogliendo l’istanza della difesa di valutare, ancora una volta, le condizioni dell’imputato al momento del fatto. Gli avvocati di Pavarini puntano a dimostrare la seminfermità dell’uomo.

Il procuratore generale aveva invece chiesto la conferma della sentenza di primo grado all’ergastolo.