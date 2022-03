Caso Bozzoli, l’esperimento nel forno con un maiale

(red.) E’ fissato per il prossimo 27 aprile nella fonderia Gonzini di Provaglio d’Iseo (Brescia), l’esperimento giudiziale in scala ridotta che permetterà di conoscere in che modo un corpo brucia in un forno fusorio e quali sono le conseguenze della combustione dello stesso all’interno e quelle rilasciate nell’atmosfera.

Si tratta del test disposto dalla Corte d’assise di Brescia per verificare se restano tracce dopo la combustione. Un modo per accertare la verità sula scomparsa dell’imprenditore di Marcheno Mario Bozzoli, svanito nel nulla l’8 ottobre del 2015 e per la cui morte è imputato il nipote Giacomo, figlio del fratello Adelio.

Per l’esperimento verrà utilizzato un maiale, dello stesso peso di Bozzoli, circa 85 chilogrammi, cui verranno fatti indossare abiti simili a quelli che il 50enne indossava al momento della sparizione. Il suino è l’animale che si avvicina maggiormente, per le caratteristiche fisiche, a quelle dell’uomo.

Secondo i periti Antonio Boccardo e Camilla Tettamanti l’esperimento potrebbe fornire utili indicazioni su: tempistiche della combustione, quantità e caratteristiche dei resti, tempo di raffreddamento, fuliggine e odori.

La prova sarà filmata dalle telecamere e da un drone, il maiale utilizzato verrà sottoposto ad un campionamento di Dna che verrà poi confrontato con quello dei resti al termine dell’esperimento.

Nella giornata di mercoledì si è svolta l’udienza che ha visto sul banco dei testimoni i periti di parte, incaricati di valutare le tempistiche degli spostamenti dell’unico imputato nel processo, Giacomo Bozzoli, all’interno della fonderia nella sera della scomparsa dello zio.