Omicidio Maioli, chiesti 21anni per il marito

(red.) Assolto in primo grado perché ritenuto incapace di intendere e volere per un vizio totale di mente legato ad un delirio di gelosia che lo aveva portato, il 3 ottobre del 2019, a uccidere la moglie Cristina Maioli, per Antonio Gozzini, 80 anni, che uccise la moglie 63enne a coltellate, colpendola anche con un mattarello, mentre dormiva nel loro appartamento di via Lombroso a Brescia, tentando poi di togliersi la vita, la richiesta della Procura è di 21 anni di carcere per omicidio volontario.

Per i giudici dell’Appello, differentemente da quanto stabilito in primo grado, l’80enne era capace di intendere e di volere. Per l’accusa la gelosia non sarebbe mai emersa prima del delitto, ma utilizzata solo durante il processo.

Per la difesa di Gozzini, invece, sussisterebbe il “delirio di gelosia”: il movente per cui, secondo la Procura, Gozzini avrebbe ucciso la moglie sarebbe legato al rifiuto, da parte dell’uomo, di farsi ricoverare in una struttura specializzata per la cura della depressione. Un movente che, secondo il collegio difensivo dell’80enne non sussisterebbe poichè l’anziano sarebbe stato d’accordo.