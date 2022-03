Revenge porn, altri risarcimenti per la dottoressa

(red.) Tra le dieci persone imputate per il caso di “revenge porn” che coinvolge una dottoressa bresciana, vittima di una vendetta a sfondo sessuale messa in atto da un ex fidanzato, sono due quelle che hanno deciso di offrire un risarcimento alla vittima ed uscire così dal procedimento giudiziario.

Sette avevano scelto il dibattimento, una ha già risarcito e due avevano optato per il rito abbreviato. Con le mutate volontà espresse nel corso dell’udienza che si è riaperta mercoledì mattina, l’udienza è stata così aggiornata al 29 giugno.

La vicenda prende le mosse da alcuni video hot che, tra il settembre del 2017 e la fine di febbraio del 2020, sono stati fatti circolare su alcune chat di Whatsapp e che hanno come protagonista una dottoressa 40enne che lavorava a Brescia, allontanata poi dal posto di lavoro quando la vicenda dei filmati a luci rosse venne a galla. A diffonderli un bresciano di 48 anni con cui la professionista aveva avuto una relazione.

Gli imputati sono tutti accusati di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, il 48enne anche di diffamazione e di violazione della privacy. Tra le persone coinvolte un agente di polizia locale della provincia di Torino, un ex calciatore delle rondinelle e due donne, una delle quali è la figlia di un noto allenatore di calcio. Quest’ultima deve rispondere anche del reato di sostituzione di persona perchè avrebbe creato un falso indirizzo mail con il quale avrebbe poi diffuso i video e le immagini erotiche della dottoressa.