Salò, incidente nautico: attesa per la sentenza

(red.) E’ attesa per questo lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera del 2022, la sentenza per la morte di Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 37, morti nel drammatico incidente nautico avvenuto la sera del 19 giugno scorso nelle acque del Garda, a Salò (Brescia).

Alla sbarra per lo scontro tra barche ci sono due turisti tedeschi: Patrick Kassen e Christian Teismann, accusati di omicidio colposo, omissione di soccorso e di naufragio.

La pubblica accusa ha formulato, per i due imputati, un richiesta di condanna, per Kassen, che ha ammesso di essere alla guida del motoscafo Riva Aquarama di proprietà dell’amico, di sei anni e mezzo di reclusione e per Teismann di quattro anni e due mesi.

La difesa ha chiesto l’assoluzione per i due manager tedeschi.

Questo lunedì sono previste le repliche, la camera di consiglio e la lettura del dispositivo.