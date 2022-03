Incidente nautico di Salò: “Noi condannati per sempre dal 19 giugno”

(red.) Accettano la sentenza, ma sono distrutti i genitori di Greta Nedrotti, la 25enne di Toscolano Maderno deceduta lo scorso 19 giugno insieme con Umberto Garzarella, 37 anni, nell’incidente nautico avvenuto nelle acque del lago di Garda a Salò e per le cui morti sono stati condannati, con dispositivo emesso nella giornata di lunedì 21 marzo dal tribunale di Brescia, due turisti tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teismann, rispettivamente a 4 anni e 6 mesi e a 2 anni e 11 mesi per naufragio e omicidio colposo.

La richiesta della Procura era stata di 6 anni e mezzo per Kassen e a quattro anni e due mesi per Teismann.

“La nostra condanna è iniziata lo scorso 19 giugno” hanno detto la mamma e il papà della 25enne.

Pene , quelle comminate ai due manager tedeschi, che vengono percepite dall’opinione pubblica come di lieve entità rispetto al danno cagionato (la perdita di due vite umane), ma, lo ricordiamo, l’incidente nautico non è (ancora) stato equiparato, nella giurisprudenza italiana, a quello stradale, anche se è stata avviata una petizione on line per chiederne la modifica, raccolta firme che ha già toccato oltre 130mila sottoscrizioni e, lo scorso 23 febbraio, è passato al senato il Ddl che prevede che il reato di omicidio nautico sia equiparato a quello di omicidio stradale.

Troppo tardi per Greta ed Umberto, ma, come hanno sottolineato i familiari della ragazza, “servirà agli altri”.

“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Adesso andiamo avanti, è l’unica”, hanno concluso i genitori di Greta allontanandosi dal tribunale.