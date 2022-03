Schianto tra Tornado, il processo si allunga

(red.) E’ fissata per il 18 marzo la nuova udienza al Tribunale di Ascoli, per l’incidente aereo tra Tornado dell’aerobase di Ghedi (Brescia) avvenuto il 19 agosto 2014 nei cieli marchigiani e in cui persero la vita i capitani Mariangela Valentini, Pietro Paolo Franzese, Alessandro Dotto e Giuseppe Palminteri.

Alla sbarra ci sono due ufficiali del 6° Stormo, accusati di disastro aviatorio e omicidio colposo plurimo per i quali ora la Procura ha chiesto l’aggravante della violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

Si allungano i tempi, quindi, per arrivare ad una sentenza nei confronti dei due comandanti che coordinavano da terra le operazioni: i legali dei due militari hanno chiesto infatti più tempo per riorganizzare la linea difensiva a seguito delle nuove imputazioni.

Il processo, con questa novità, non rischia quindi di cadere in prescrizione, come temuto dai familiari delle vittime.

Sotto accusa ci sono il maggiore Bruno Di Tora, all’epoca dei fatti comandante del 154° gruppo di volo “Diavoli rossi”, e il maggiore Fabio Saccottelli, capo cellula pianificazione della missione.

Lo schianto nei cieli di Ascoli Piceno, quando i due velivoli si trovarono alla stessa quota, secondo la difesa è dovuto ad un errore di uno dei piloti, mentre per l’accusa il drammatico incidente sarebbe conseguenza della “violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al programma prevenzione incidenti in vigore presso il 6° Stormo di Ghedi”.

La sentenza dovrebbe essere emessa alla fine dell’estate.