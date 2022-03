Finti sequestri, Sandrini verrà giudicato a Brescia

(red.) Il procedimento giudiziario a carico di Alessandro Sandrini, il 36enne operaio bresciano di Folzano accusato, con altre otto persone, di avere simulato un sequestro (poi diventato vero) ad opera di terroristi islamici per intascare il riscatto da un milione di euro della Farnesina, si sposterà a Brescia.

Il gup del tribunale di Roma, Marisa Mosetti, mercoledì 9 marzo, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese degli imputati e stabilito che il processo si svolga nel distretto in cui si sarebbero consumati i reati contestati.

Sandrini è accusato di truffa e simulazione di reato. Secondo l’accusa il 36enne avrebbe organizzato il finto sequestro: tra i suoi sodali anche un altro bresciano, Alberto Zanini, 55enne di Collio, già in carcere a Ferrara e considerato dagli inquirenti uno dei “registi” dell’operazione fittizia di Sandrini e di quella di Sergio Zanotti, originario di Marone, di cui si erano perse le tracce in Turchia nel maggio del 2016 e poi liberato in Siria tre anni dopo.

Imputati anche Olsen Mitraj albanese residente a Gussago, Fredi Frokkai, albanese residente a Flero e Hashad Ibrahim Hashem Mohamed, egiziano residente a Brescia. Sono accusati di sequestro di persona ai fini di terrorismo.