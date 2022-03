Incidente nautico, dubbi sulla validità dei test alcolemici

(red.) Sotto l’effetto dell’alcol oppure no? E’ ruotata attorno a questo interrogativo l’ultima udienza del processo in corso a Brescia per l’incidente nautico avvenuto lo scorso 19 giugno a Salò, nelle acque del Grada in cui persero la vita Greta Nedrotti, 25 anni e Umberto Garzarella, 37, e per le cui morti sono alla sbarra due turisti tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teismann.

I due manager 52enni erano ubriachi quando si trovavano a bordo del motoscafo Riva Aquarama quella drammatica notte? Secondo la Procura che indaga i due uomini, Kassen, che era al timone del natante, «si è posto alla guida dell’imbarcazione in stato conclamato di ubriachezza». Una tesi che sarebbe avvalorata dalle testimonianze di chi, qualche ora prima, era stato in compagnia dei due amici e, anche dal tasso alcolemico rilevato (tramite l’esame del sangue) subito dopo l’incidente, pari a 0,29 grammi per litro. Test a cui si era sottoposto solo Kassen.

Agli atti vi è solo il risultato del secondo prelievo , poichè il primo era risultato negativo.

E proprio su questa circostanza si è basata la tesi del consulente della difesa, Sabino Pelosi, che ha sottolineato che, sul secondo prelievo, effettuato due giorni dopo, non si conoscerebbero, secondo il perito di parte, le modalità di conservazione del campione di sangue che, se non conservato correttamente e lasciato fuori dal frigorifero, potrebbe avere generato una fermentazione, alzando il livello alcolico.

Per Pelosi «non si capisce perché deve essere stato tenuto valido l’esame con esito positivo e non quello negativo». Una ricostruzione che è stata contestata dalla pm Maria Cristina Bonomo che l’ ha giudicata solo un’ipotesi.

Il neuroscienziato Giuseppe Sartori, nel team dei consulenti della difesa, in aula, ha messo in discussione l’attendibilità dei testimoni, ipotizzando che potrebbero essere stati influenzati dalle notizie apparse sui giornali nei giorni successivi all’incidente e riferendo che la deposizione rilasciata da Kassen dopo lo scontro tra barche era «lucida».

L’udienza è stata aggiornata al prossimo 15 marzo, data in cui si dovrebbe chiudere la fase dibattimentale del processo.