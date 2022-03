Gardone Riviera, ferì la compagna con le forbici: 55enne a processo

(red.) Andrà a processo il 55enne calabrese che lo scorso 17 agosto colpì al collo, con un paio di forbici, la propria compagna 42enne di origini ucraine al culmine di un litigio avvenuto nella pelletteria della donna, nel centro storico di Gardone Riviera (Brescia), in Corso Repubblica .

Angelo Macrì, che comparirà in aula il prossimo 5 aprile, è accusato di tentato omicidio. Rigettata l’istanza del rito abbreviato presentata dal suo difensore, l’uomo ha già trascorso cinque mesi in carcere ed uno ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Macrì e la compagna litigavano frequentemente, per questioni di natura economica, ma quel pomeriggio di agosto la discussione degenerò nel sangue quando il 55enne, dopo avere scaraventato a terra la donna le conficcò le forbici nel collo, uscendo dal negozio e gridando che l’avrebbe denunciata ai carabinieri, avviandosi poi in direzione della caserma. Lungo la strada Macrì venne fermato ed arrestato. Pesanti le conseguenze per la (ex) compagna che venne trasferita in elisoccorso al Civile di Brescia dove rimase 15 giorni in terapia intensiva, in coma.

L’uomo poi chiese scusa per il gesto compiuto.